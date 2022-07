Intel: produzione di massa per il nodo a 7nm nel 2022?

Secondo quanto riferito, il nodo a 7nm di Intel, rinominato come il nodo Intel 4, è sulla buona strada per la produzione di massa nella seconda metà di quest'anno.

Al simposio IEEE VLSI del mese scorso, Intel ha incontrato altri sviluppatori, affermando di essere pronta per una “riduzione del nodo di produzione di semiconduttori”, che avrà un impatto significativo sul mercato. Le informazioni dell’azienda sono state una sorpresa a causa dei ritardi nella produzione negli ultimi anni poiché i nodi con processo a 10nm non potevano competere con l’attuale tecnologia di processo a 14nm che ha funzionato bene per l’azienda per un po’ di tempo. DigiTimes riporta inoltre che Intel 3 inizierà ad aumentare la produzione nella seconda metà del prossimo anno e offrirà un aumento delle prestazioni del 18% rispetto a Intel 4.

Il nuovo nodo Intel 4 sarà il fulcro della serie Meteor Lake, dei recenti processori consumer Core di 14a generazione dell’azienda con nome in codice Meteor Lake e delle CPU Granite Rapids di livello aziendale, e si spera che l’azienda possa continuare su questa strada per rispettare il periodo di lancio stimato e non continuare a deludere partner e utenti.

Si prevede inoltre che Intel Meteor Lake sarà il primo processore progettato da chiplet per la produzione volumetrica, utilizzando un’architettura flessibile (struttura piastrellata) e la tecnologia di confezionamento 3D Foveros. AMD e altri prevedono di offrire la tecnologia APU e utilizzare la grafica integrata con le tecnologie di processo N5 e N4 di TSMC. Mentre Raptor Lake, il successore della serie Core Alder Lake di 12a generazione, deve ancora essere rilasciato, sembra che Intel stia pianificando di essere completamente pronta per il prossimo rilascio o il successivo.

Inoltre Intel ha dichiarato di voler rendere i suoi nuovi processori la migliore scelta di mercato possibile per i propri acquirenti. I report hanno affermato che la linea Raptor Lake non si avvicinerà a possedere lo stesso potenziale della serie sostanziale di Meteor Lake, che si piazzerà tra desktop e sezioni mobili di fascia alta nel nuovo anno. Si afferma inoltre che i chip Intel saranno in concorrenza diretta con i nuovi della serie Ryzen 7000 di AMD.