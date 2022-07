Gran Turismo 7, patch 1.18 disponibile: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Gran Turismo 7 si aggiorna oggi, 6 luglio 2022, con la patch 1.18. L’update è ora disponibile sia per PS4 che per PS5, ed è stato pubblicato al termine di una breve manutenzione. A differenza del precedente aggiornamento, questa nuova patch non introduce alcuna novità in termini di contenuti ma apporta semplicemente correzioni e aggiustamenti di bug.

Tra i principali problemi risolti viene segnalato un errore che impediva il corretto caricamento dei salvataggi dal server su console senza i dati di salvataggio disponibili in locale e un bug che provocava l’arresto anomalo del gioco nella modalità Music Replay.

Risolte anche le diverse problematiche riscontrate sui colori dei freni delle auto (Aston Martin DP-100 Vision Gran Turismo, Lamborghini V12 Vision Gran Turismo, Mini Clubman Vision Gran Turismo, Porsche 917 Living Legend, Dodge SRT Tomahawk S Vision Gran Turismo) e l’errore che permetteva di acquisire molteplici ticket dai menù Extra del Café.

Infine, sono stati sistemati anche diversi bug a livello grafico: se volete saperne di più, potete consultare la patch note pubblicata sul sito ufficiale a questo indirizzo.