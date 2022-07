God of War: Ragnarok, nuove immagini dal trailer “Padre e Figlio”

God of War: Ragnarok si mostra in una serie di nuove immagini prese dall'ultimo trailer "Padre e Figlio". Vediamole più nel dettaglio.

God of War: Ragnarok si mostra in una serie di nuove immagini tratte dal trailer cinematico “Padre e Figlio” che ha accompagnato l’annuncio della data d’uscita del gioco, in arrivo il prossimo 9 novembre su PS4 e PS5. Ammiriamo gli scatti qui di seguito:

Come potete vedere, gli scatti immortalano alcuni dei momenti del vigoroso scontro che vede Kratos e Atreus battersi contro un’esercito di nemici. Alla fine del filmato, vediamo padre e figlio trovarsi al cospetto di un lupo gigante.

La data d’uscita di God of War: Ragnarok arriva dopo numerose indiscrezioni che parlavano di un possibile rinvio del gioco al 2023. L’unico che ha smentito con fermezza tali voci è sempre stato Jason Schreier, il giornalista di Bloomberg che ha ribadito più volte che il gioco sarebbe arrivato entro l’anno.

In questo nuovo capitolo della saga di God of War, Kratos e Atreus si addentrano nei nove regni in cerca di risposte mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok sarà disponibile in edizione Launch, Digital Deluxe, Collector’s e Jotnar. I pre-ordini apriranno il 15 luglio 2022 alle ore 10:00. Chi acquisterà la versione PS4 e vorrà passare a quella PS5 dovrà pagare 10€ aggiuntivi.

Leggi anche: