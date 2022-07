Death Note: in lavorazione una serie TV live-action dai creatori di Stranger Things

I fratelli Duffer di Stranger Things lavoreranno ad un adattamento live-action di Death Note per Netflix.

I fratelli Duffer hanno fondato la Upside Down Pictures che, a quanto pare, non si occuperà esclusivamente dei progetti relativi a Stranger Things, ma ha già pronte alcune nuove produzioni, e tra queste ci sarà anche una serie TV live-action su Death Note.

Il nuovo progetto su Netflix arriva dopo un primo film che ha deluso le aspettative dei fan, ma di cui è stato programmato un sequel di cui non si hanno notizie da qualche tempo. Il fatto che i fratelli Duffer siano stati messi al timone del progetto di serie live-action su Death Note fa intendere come la piattaforma streaming intenda puntare sul rilancio totale del franchise. La serie TV non sarà collegata con il film.

Il manga è stato anche adattato in un anime di 37 episodi, considerato uno dei migliori anime mai realizzati. Nel 2017, Netflix ha pubblicato il proprio adattamento live-action di Death Note, ma è stato stroncato sia dalla critica che dai fan per essersi allontanato troppo sia dalla storia presentata dall’anime che dal manga.

Intanto Ted Sarandos di Netflix ha dichiarato sulla rinnovata partnership con i fratelli Duffer: