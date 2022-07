Xbox Game Pass luglio 2022: annunciati i giochi gratis della prima metà del mese

Microsoft ha annunciato ufficialmente i giochi gratis di luglio 2022 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla prima metà del mese e che vanno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Si tratta di una selezione che vede la presenza di alcuni graditi ritorni come i primi tre episodi cronologici della serie Yakuza, già inclusi in passato nel servizio ma poi rimossi.

Ecco dunque la lista dei giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di luglio 2022:

Last Call BBS – PC, 5 luglio

Yakuza 0 – Xbox, PC, Cloud, 5 luglio

Yakuza Kiwami – Xbox, PC, Cloud, 5 luglio

Yakuza Kiwami 2 – Xbox, PC, Cloud, 5 luglio

DJMax Respect V – Xbox, PC, Cloud, 7 luglio

Matchpoint: Tennis Championships – Xbox, PC, Cloud, 7 luglio

Road 96 – Xbox, PC, Cloud, 7 luglio

Escape Academy – Xbox, PC, 14 luglio

My Friend Peppa Pig – Xbox, PC, Cloud, 14 luglio

Overwhelm – PC, 14 luglio

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls – Xbox, PC, Cloud, 14 luglio

PowerWash Simulator – Xbox, PC, Cloud, 14 luglio

Oltre al ritorno di Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, il servizio si prepara ad accogliere dunque anche altri 9 titoli tra cui anche alcune chicche come Escape Academy e Road 96.

Vi ricordiamo che a partire dal 15 luglio, i giochi che abbandoneranno il catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass saranno: Atomicrops (Cloud, Console, PC) Carrion (Cloud, Console, PC) Children of Morta (Cloud, Console, PC) Cris Tales (Cloud, Console, PC) e Lethal League Blaze (Cloud, Console, PC).