Ubisoft Forward di settembre annunciato, ecco la data e l’orario dell’evento

Dopo aver annunciato l’evento di presentazione dedicato a Skull and Bones, Ubisoft ha svelato l’arrivo di un secondo Ubisoft Forward, previsto però per settembre. L’evento parlerà di diversi giochi e progetti in sviluppo presso Ubisoft e sarà carico di novità e reveal. L’appuntamento è dunque fissato per il 10 settembre 2022 alle 21:00, ora italiana.

Vi ricordiamo che la compagnia francese aveva dichiarato qualche settimana fa che a settembre avrebbe svelato il futuro della saga di Assassin’s Creed. Che tra i tanti annunci ci sia anche spazio per parlare del nuovo capitolo della serie Ubisoft o il publisher deciderà di parlarne in un evento dedicato?

Sicuramente tra qualche settimana avremo le idee più chiare, visto e considerato che Ubisoft ha sottolineato che con l’avvicinarsi della data dell’evento verranno condivise maggiori informazioni al riguardo. Ciò che sappiamo però è che a brevissimo avremo modo di vedere in azione Skull and Bones, l’avventura piratesca dallo sviluppo a dir poco travagliato, che tornerà mostrarsi con un video di gameplay in occasione dell’Ubisoft Forward del 7 luglio e magari anche con una data d’uscita.

