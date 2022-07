Ubisoft Forward: annunciato l’evento dedicato a Skull and Bones

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di un Ubisoft Forward tutto dedicato a Skull and Bones. Ecco tutti i dettagli.

Ubisoft Forward si appresta a tornare con un evento completamente dedicato a Skull and Bones. La presentazione dell’avventura piratesca open world si terrà il prossimo 7 luglio 2022 alle ore 20:00. Il sito ufficiale non riporta molti dettagli, ma sappiamo con certezza che avremo modo di vedere finalmente il gioco in azione con un video di gameplay.

Lo sviluppo del gioco è andato incontro a diverse problematiche nel corso di questi ultimi anni e la data di uscita è stata oggetto di diversi rumors, dunque la speranza è di assistere finalmente ad un annuncio che fissi almeno la finestra di lancio.

Ma non è tutto: nel corso della giornata di oggi, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di un secondo Ubisoft Forward che si terrà il 10 settembre. L’evento sarà carico di reveal e novità su diversi titoli e progetti a cui stanno lavorando i team Ubisoft di tutto il mondo.

Vi ricordiamo che potrete seguire l’Ubisoft Forward di giovedì sul canale YouTube e Twitch di Ubisoft e sul sito ufficiale.