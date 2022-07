Thor: Love and Thunder – Il look di Gorr cambiato per non farlo somigliare a Voldemort

In Thor: Love and Thunder farà il suo esordio il cattivo Gorr, e Taika Waititi ha parlato della somiglianza del personaggio con Voldemort.

In Thor: Love and Thunder farà il suo esordio il personaggio di Gorr, interpretato da Christian Bale, e che, secondo il regista Taika Waititi, è stato cambiato a livello di look per non apparire troppo simile al Voldemort di Harry Potter.

Ecco le parole di Taika Waititi a riguardo:

Il volto del personaggio nei fumetti, sfortunatamente, somiglia molto a Voldemort. Le persone avrebbero automaticamente fatto il paragone. Così abbiamo deciso di lavorare sul design, e di creare un qualcosa che si caratterizzasse per il tono, e poi spingere sul fatto che avesse la spada, anche se la cosa più importante per noi riguardava la sua storia.

Lo stesso Christian Bale ha rivelato di recente che, per accettare la parte di Gorr sembra siano stati decisivi proprio i suoi figli, che gli hanno consigliato di prendere parte alla produzione. L’attore ha detto a riguardo:

Sono qui grazie a Taika, a Natalie, a Chris ed a Tessa, e grazie a tutta la squadra di lavoro per cui ho pensato che il progetto potesse funzionare. Ed ammetto che i miei figli mi hanno dato il consiglio giusto.

Thor: Love and Thunder sarà disponibile dal 6 luglio al cinema.