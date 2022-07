Tesla, Gigafactory di Berlino: stop alla produzione per due settimane, ma per un buon motivo

Tesla dovrà mettere temporaneamente in pausa la sua Gigafactory di Berlino. Due settimane di stop per potenziare la fabbrica europea.

Tesla dovrà mettere temporaneamente in pausa la sua Gigafactory di Berlino. Stop alle linee di produzione, ma solo per poco. Ovviamente l’interruzione è funzionale al potenziamento della fabbrica, in modo da poterne aumentare la produttività.

La Gigafactory di Berlino è operativa da solamente pochi mesi. I lavori di costruzione sono stati frequentemente interrotti da diversi ritardi, in parte dovuti alla lentezza della burocrazia tedesca.

Tesla interromperà l’attività della Gigafactory di Berlino per due settimane: dall’11 luglio al 22 luglio. La pausa verrà utilizzata per potenziare lo stabilimento, in modo da aumentarne la produttività. Oggi la Gigafactory di Berlino è in grado di produrre circa 1.000 Tesla Model Y a settimana. Un risultato importante, ma non ancora soddisfacente. Ricordiamo che un domani il primo stabilimento europeo di Tesla dovrà produrre ben 500.000 auto all’anno.

Non solo verranno presi tutti gli accorgimenti per aumentare il numero di auto prodotte ogni giorno, ma la fabbrica dovrà anche essere espansa per ospitare la produzione dei motori elettrici, che fino ad oggi venivano tutti importanti dalla fabbrica di Shanghai. È solo l’inizio, perché un domani Berlino ospiterà in-house anche la produzione delle nuove celle 4680.