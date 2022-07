Project Galileo: dettagli su trama e ambientazione dagli Italian Video Game Awards 2022

In occasione degli IVGA 2022, Project Galileo è tornato a mostrarsi con un nuovo video che svela nuove immagini in game e alcuni aspetti della trama del gioco.

In occasione degli Italian Video Game Awards 2022, Project Galileo, il promettente soulslike di Jyamma Games, è tornato a mostrarsi con con un video che svela nuove immagini in game e alcuni aspetti della trama del gioco.

Project Galileo è ambientato in un mondo fantastico, il mondo di Enotria, un continente formato da molti piccoli regni che nel corso dei secoli hanno sviluppato una propria storia e una propria cultura, commerciando e combattendo tra loro. La situazione subisce un cambiamento quando un gruppo di persone si impadronisce del potere e lo intrappola creando una forza nota come il Canovaccio. Da questo momento, Enotria cade sotto una sorta di incantesimo caratterizzato da degrado e stagnazione riuscendo al tempo stesso però a mantenere la sua bellezza, ma non la sua essenza.

Project Galileo è un soulslike incentrato sull’Italia e sul suo folklore. La stessa Enotria trae ispirazione dai lussureggianti borghi italiani, caratterizzati da viste mozzafiato, da luci calde e avvolgenti e da colori accesi. Non a caso, gli sviluppatori hanno scelto di accostare il termine Summer-Souls a Project Galileo, proprio perché si tratta di un gioco che combina la bellezza di un’estate italiana con l’oscurità insita nel sotto genere canonizzato da FromSoftware.

Lo abbiamo detto fin da subito, l’intento di tutto il team di Jyamma Games è stato quello di ricercare, studiare e inserire nel videogioco il vasto folklore italiano fatto di usi e costumi, di leggende e racconti popolari, che variano da regione a regione ma anche da una zona all’altra all’interno dei medesimi confini regionali e che, secondo noi, è sottorappresentato. Abbiamo scoperto storie affascinanti che sembravano nate appositamente per Project Galileo” ha detto Giacomo Greco, CEO e founder di Jyamma Games.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Project Galileo è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PS5 e Nintendo Switch.