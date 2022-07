PlayStation Plus: disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di luglio 2022

Da oggi, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di luglio 2022 per gli abbonati a tutti i livelli di PlayStation Plus.

Da oggi, martedì 5 luglio 2022, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di luglio 2022 per gli abbonati al PlayStation Plus. Nel caso vi foste persi l’annuncio, ecco i tre titoli gratis di questo mese:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 e PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5 e PS4)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è l’ultimo capitolo della celebre serie platform con protagonista il marsupiale arancione. Il gioco, sequel diretto di Crash Bandicoot 3, include tutta una serie di nuove funzionalità grazie all’introduzione di nuovi oggetti come le Maschere Quantiche e la N.verted Mode.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan è uno degli ultimi episodi della serie horror interattiva di Supermassive Games. Nel gioco cinque amici partono per una vacanza in barca, quando un evento molto sinistro li sorprende…

Arcadegeddon, invece, è il nuovo sparatutto multiplayer sviluppato da Illfonic in cui potremo affrontare combattimenti in cooperativa insieme a tre amici, cimentandoci anche in divertenti mini-game.

Tutti e tre i giochi saranno riscattabili dagli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium, Extra ed Essential fino a lunedì primo agosto.