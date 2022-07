Lamborghini investirà 1,5 miliardi di euro nell’elettrificazione. Il primo EV uscirà tra il 2027 e il 2028

Lamborghini ha annunciato il suo piano per l’elettrificazione della sua intera line-up. L’azienda intende investire 1,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo. La prima Lamborghini completamente elettrica verrà lanciata attorno al 2027-2028.

Un’autentica rivoluzione per il Toro di Sant’Agata, che tuttavia, come tutti gli altri produttori europei, non ha grossa scelta. L’Unione Europea vuole vietare la vendita di veicoli a motore endotermico a partire dal 2035. Nonostante i tentativi di alcuni eurodeputati di graziare le supercar, il divieto non farà sconti a nessuno. Così anche Lamborghini e Ferrari devono adeguarsi.

Della prima Lamborghini elettrica conosciamo già alcune informazioni. Stephan Winkelmann, CEO del brand di lusso, aveva rivelato che la prima elettrica sarebbe sicuramente stata una GT 2+2. Non una hypercar, dunque, ma un’automobile in grado di coniugare prestazioni sportive e comfort.

Abbiamo stanziato 1,8 miliardi di euro, ma in realtà saranno molto di più, il più grande investimento nella storia di Lamborghini Automobili

ha aggiunto Winkelman in occasione di una recente intervista al Sole 24 Ore. Una cifra che riguarda esclusivamente ricerca, sviluppo e aggiornamento delle linee di produzione. Il budget per la realizzazione della prima Lamborghini elettrica non sono inclusi.

Winkelman ha anche aggiunto che mantenere inalterato il DNA di Lamborghini nonostante il passaggio ad una propulsione completamente elettrica sarà una “sfida molto difficile”.