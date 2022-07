Intel Raport Lake desktop: spuntano dettagli sulla 13esima generazione

I dettagli della piattaforma CPU Intel Raptor Lake Desktop di 13a generazione sono trapelati durante una presentazione del "NAS Workshop" a Shenzen, in Cina.

I dettagli della CPU Intel Raptor Lake desktop sono trapelati, ed ora sappiamo che vi sarà il supporto DDR5-5600, ma nessuna parola sul supporto PCIe Gen 5 M.2. Sulla carta, le CPU Intel Raptor Lake di 13a generazione sembrano essere una versione ottimizzata delle CPU Alder Lake di 12a generazione, saranno basati sullo stesso nodo di processo “Intel 7” ESF a 10 nm, utilizzeranno lo stesso design P-Core ed E-Core e saranno supportati su schede madri esistenti. Ma ci sono molte cose che starebbero cambiando con Raptor Lake.

Intel manterrebbe la sua piattaforma LGA 1700 per almeno un’altra linea di CPU: ovvero Raptor Lake. Chipzilla ha confermato che le CPU Raptor Lake saranno compatibili con le attuali schede madri LGA 1700 basate sul chipset della serie 600, ma come ogni generazione, i produttori di schede madri offriranno una nuovissima gamma di prodotti basati sul chipset della serie 700. In aggiunta a ciò, i chip Raptor Lake supporteranno le velocità DDR5-5600, il che è un bel salto rispetto alle velocità native DDR5-5200 supportate da Alder Lake. Le CPU continueranno anche a supportare DDR4-3200 sulle schede madri della serie D4.

Questo offre un buon motivo per gli utenti di aggiornare il loro pc Desktop, o almeno coloro che attualmente utilizzano una CPU Core i3 o Core i5 mainstream e desiderano passare a un chip di fascia alta, infatti è possibile semplicemente sostituire la CPU di 12a generazione esistente con una SKU Core i7 o Core i9 di fascia alta che aumenterà le prestazioni complessive del PC.

Ecco di seguito le caratteristiche previste per le CPU desktop Intel Raptor Lake di 13a generazione: