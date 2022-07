Il Wi-Fi 7 permetterà trasferimenti fino a 40 Gbps

Cos’è il Wi-Fi 7? Corrisponde a IEEE 802.11, che rilascerà un nuovo standard rivisto IEEE 802.11be. Questo è il successore del Wi-Fi 6/6E, l’aggiornamento porta solo un miglioramento limitato della velocità della rete. La differenza sostanziale da Wi-Fi 6 a Wi-Fi 7 si concentra nuovamente sulla velocità, con picchi di trasferimento dati fino a 40 Gbps.

Per raggiungere una velocità così elevata, Wi-Fi 7 adotta anche un gran numero di nuove tecnologie, ed espande ulteriormente la larghezza di banda (fino a 320 MHz), utilizzando la tecnologia di modulazione 4096-QAM aggiornata per aumentare la velocità, inoltre sfrutta in modo innovativo nuove tecnologie come Link e Enhanced MU-MIMO. Oltre alla velocità, anche il segnale e il ritardo del Wi-Fi 7 sono motivo di preoccupazione, esistono infatti anche soluzioni tecniche corrispondenti in Wi-Fi 7, ad esempio, “Preamble Puncturing” può risolvere il problema dell’interferenza del segnale. La tecnologia Multi-chain Multi-channel operation (MLO) consente ai dispositivi di coprire diverse bande di frequenza e canali, riducendo la latenza e migliorando l’affidabilità.

Un altro importante miglioramento del Wi-Fi 7 è che qyesti può consentire a più utenti di connettersi a Internet contemporaneamente, come al solito diminuendo la velocità del Wi-Fi quando più utenti si connettono alla rete, ma la bella notizia è che ora un singolo canale in Wi-Fi7 può ospitare più di 500 utenti individuali, il che rende la connessione assolutamente performante. Il miglioramento del Wi-Fi7 è a tutto tondo, la larghezza di banda teorica può già sostituire la rete/interfaccia cablata e il segnale e il ritardo sono stati ulteriormente migliorati, inoltre, ora più dispositivi possono connettersi alla rete mantenendo le sue velocità elevate.

Le funzionalità ad altissima velocità e bassa latenza di Wi-Fi 7 non funzionano solo per telefoni cellulari e router, ma si preparano anche all’espansione in altri campi, come la tecnologia XR Reality. Queste tecnologie hanno requisiti elevati di ritardo e latenza estremamente elevata. Una frequenza di aggiornamento elevata richiede una rete ad alta velocità e il Wi-Fi7 può soddisfare tali requisiti.