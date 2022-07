Ghostbusters: il personaggio di Winston sarà una figura centrale nel prossimo film

Jason Reitman ha parlato di recente al The Hollywood Reporter, e con tutti i progetti sui Ghostbusters in preparazione, ha voluto soffermarsi anche sul prossimo film in produzione, sottolineando come sarà centrale la figura di Winston, il personaggio interpretato da Ernie Hudson.

Qui sotto trovate le parole di Jason Reitman:

Il personaggio di Winston Zeddemore e le Zeddemore Industries diventeranno delle figure molto importanti per il futuro dei Ghostbusters.

Mentre parlando del film d’animazione in produzione, lo sceneggiatore Gil Kenan ha dichiarato:

Sarà ambientato in luoghi mai visti fino ad ora. Adoriamo questi personaggi, e per questo motivo vogliamo spingere i confini delle storie oltre il limite.

A sviluppare il nuovo lungometraggio saranno ancora Jason Reitman e Gil Kenan. I protagonisti di Ghostbusters: Legacy, invece, sono stati Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, e Paul Rudd, che si sono affiancati ad i membri del cast originale dei film cult su Ghostbusters, ovvero Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, e Sigourney Weaver.

Ghostbusters: Legacy è uscito l’anno scorso al cinema, portando a incassare quasi 200 milioni di dollari, e convincendo la Sony a proseguire con il franchise. Il nuovo film arriverà nel 2023.