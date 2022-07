Crosby, Nasch e Stills tornano su Spotify. A gennaio avevano abbandonato l’app in polemica con Joe Rogan

Gli alleati di Neil Young hanno fatto pace con Spotify. Neil Young aveva lasciato la piattaforma in polemica con The Joe Rogan’s Experience, un podcast distribuito in esclusiva da Spotify che in passato è stato oggetto di diverse polemiche. Lo avevano seguito anche gli amici e colleghi David Crosby, Graham Nash e Stephen Stills.

Crosby, Nasch e Stills hanno annunciato il loro ritorno su Spotify, aggiungendo che doneranno l’equivalente di un mese di royalty derivanti dalle riproduzioni in streaming ad alcune non-profit che si occupano di aiuti umanitari a sostengo dei malati di Covid-19.

L’incidente risale allo scorso gennaio, quando Neil Young aveva chiesto alla sua etichetta discografica di rimuovere l’intero catalogo di suoi brani e album da Spotify. Una protesta contro Joe Rogan, che nel suo podcast aveva più volte ospitato alcune personalità della galassia No vax. Lo stesso Rogan aveva più volte messo in dubbio la narrazione ufficiale sulla pandemia, promuovendo teorie e cure fai da te quantomeno dubbie, se non proprio pericolose.

Rogan era stato difeso dal CEO di Spotify, Daniel Enk, che aveva ribadito che la piattaforma non lo avrebbe censurato. Più tardi lo stesso Rogan ha fatto un passo indietro, annunciando che avrebbe fatto più attenzione al tipo di opinioni ospitate nel suo podcast.