Chevrolet, l’asta per il primo NFT va deserta. Nonostante ci fosse in palio una Corvette da 100mila dollari

A fine giugno Chevrolet, per la prima volta, aveva messo all’asta un NFT. Oltra all’illustrazione commissionata ad un’artista, chiunque avesse vinto l’asta avrebbe anche vinto un’esclusiva Corvette Z06 con una verniciatura speciale. Nonostante l’allettante premessa, l’asta è stato un clamoroso fiasco: non ha partecipato nessuno.

L’NFT raffigurava una Corvette Z06 con verniciatura lime intenta a sfrecciare per le strade di una città Cyberpunk. L’illustrazione era stata commissionata all’artista Nick Sullo, noto online con lo pseudonimo xsullo.

Come spesso succede con gli NFT delle aziende, il collezionabile digitale era stato legato ad un benefit davvero invitante: una vera Corvette Z06 2023 in edizione ultra-limitata. La vettura, infatti, era stata realizzata nell’esclusiva verniciatura ‘Minted Green’. Inoltre l’acquirente avrebbe potuto collegare l’auto ad un codice RNF, associando la vettura all’NFT in modo permanente.

Contando che in passato abbiamo visto aste per NFT – e solo NFT, senza benefit fisici – chiudersi con puntate di milioni di euro, Chevrolet si aspettava che l’iniziativa sarebbe stata un successo. Ma così non è andata. L’asta è andata deserta e non ci sono state offerte.

L’asta era ospitata su SuperRare, uno dei marketplace di NFT di maggiore successo. Considerato il fiasco dell’operazione, SuperRare aveva deciso di prolungare la durata dell’asta per altre 24 ore, ma sempre senza successo.

Un portavoce di Chevrolet ha ammesso l’amarezza per l’insuccesso dell’asta, aggiungendo che si è trattato di un “evento educativo” e che l’azienda continuerà ad esplorare le opportunità offerte dal mondo della blockchain.