Avatar: La Via dell’Acqua – James Cameron sulla durata del film: “Non voglio che si lamentino se fanno binge-watching alla TV”

James Cameron durante un’intervista a Empire Magazine ha parlato di Avatar: La Via dell’Acqua, un film che avrà una durata pari a tre ore, e per cui sembra siano già venute fuori delle lamentele proprio sul timing del lungometraggio. A riguardo Cameron è stato molto chiaro, facendo il paragone con il binge-watching.

Ecco le parole del regista:

Non voglio che si lamenti della durata chi sta a passare otto ore di tempo a fare binge-watching. Potrei quasi scrivere da solo questa parte della recensione, in cui si direbbe un qualcosa del tipo “il film delle agonizzanti tre ore”. Ho visto i miei figli stare seduti a guardare cinque ore di episodi di serie TV in una volta. Questo è il grande problema sociale che si sta creando: non fa nulla se ad un certo punto ti alzi e vai a fare pipì.

E riguardo ai vari trolls che si esprimono sul film, Cameron ha aggiunto:

A nessuno frega niente del fatto di non riuscire a ricordare i nomi dei personaggi, o di qualcosa accaduta durante il film che non si riesce a fissare in mente. Lo andranno a rivedere e diranno ‘okay, mi scusi, ora terrò la mia f***ta bocca in silenzio’. Non mi preoccupa tutto questo.