Audible: i 5 audiolibri nerd da non perdere

Scopriamo 5 titoli audiolibri nerd da non lasciarsi scappare sulla piattaforma di Audible, sfruttando la possibilità di abbonarsi a poco.

La nuova offerta di Audible permette di abbonarsi a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi, con la possibilità di fornire anche dei 30 giorni gratuiti garantiti dalla piattaforma di ascolto audio, e con l’abbonamento che ritorna ai suoi classici 9,99€ mensili solamente dopo che l’offerta scade. Non capita così spesso di vedere delle novità così allettanti per la piattaforma e chi è interessato al tutto dovrebbe di sicuro avere modo di considerare l’offerta.

Vogliamo quindi consigliarvi un totale di 5 titoli a tema nerd che secondo noi non dovreste di sicuro farvi scappare nel caso in cui decidiate di abbonarvi alla piattaforma, seppur sia bene considerare che il catalogo risulta davvero sconfinato e sono presenti decine di opere con cui intrattenersi, ascoltando i contenuti.

L’incubo di Hill House

Il guardiano degli innocenti

Dune

The Sandman: Atto I

Harry Potter e la pietra filosofale (Harry Potter 1)

Attraverso il link che trovate qui di seguito potete quindi accedere alla piattaforma di Audible per poter ammirare tutti i titoli elencati e moltissimi altri, avendo modo quindi di arricchire le vostre conoscenze con nuovi prodotti audio di ogni tipo, con un catalogo che risulta per fortuna in costante aggiornamento.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.