Amazon, arrivano le esperienze Prime Day: dal volo in elicottero sui cieli di Milano agli incontri con le celebrity

Quest’anno il Prime Day di Amazon non sarà dedicato esclusivamente ai prodotti in offerta. Per la prima volta Amazon venderà anche delle esperienze davvero speciali.

La nuova iniziativa si chiama Esperienze Prime Day. Il catalogo è estremamente ricco ed eterogeno. Tra le varie cose, i clienti di Amazon potranno acquistare delle esperienze culinarie esclusive in compagnia di alcune celebrity, oltre che partecipare all’evento di apertura della terza stagione di Celebrity Hunter e davvero molto altro.

Ce n’è per tutti i gusti: dal live showcase a Milano con Sissi, artista della scuderia di Amici, alla possibilità di accedere all’area VIP dello stadio Diego Armando Maradona per assistere ad una partita di campionato della SSC Napoli. Per chi ama l’alta quota, Amazon metterà in vendica anche un intrigante pacchetto con volo in elicottero sulle terre del Barolo, seguito da una passeggiata trai vigenti, un light lunch e una degustazione di vino presso la Cascina Lo Zoccolaio di Barolo.

Spazio anche alle serie originali Prime Video: chi vorrà potrà acquistare un biglietto per l’evento di lancio della terza stagione di Celebrity Hunter – Caccia all’uomo, mentra i fan di The Marvelous Mrs. Maisel potranno partecipare ad un evento di binge watching in compagnia di Emma Galeotti.

Trovate tutte le informazioni sulle Esperienze Prime Day nella pagina ufficiale dedicata all’iniziativa.