One Piece Odyssey: video di gameplay dall’Anime Expo 2022

In occasione dell'Anime Expo 2022, One Piece Odyssey è tornato a mostrarsi con un lungo video di gameplay della durata di 18 minuti. Vediamo il filmato.

One Piece Odyssey è tornato a mostrarsi in occasione dell’Anime Expo 2022 con un lungo video di gameplay che ci permette di dare uno sguardo più approfondito ad esplorazione e sistema di combattimento. Il filmato della durata di 18 minuti si concentra in particolar modo sul combattimento a turni, particolarmente simile a quello di Dragon Quest XI, e su alcune funzioni speciali come Dramatic Scenes e le Scramble Area Battle.

A differenza dei capitoli precedenti, per cui è stata scelta una struttura musou, One Piece Odyssey è un JRPG di stampo classico e racconterà una storia completamente originale, sviluppata sotto la guida del creatore della serie Eiichiro Oda. L’avventura vanterà anche la presenza delle splendide musiche di Motoi Sakuraba, noto per il suo contributo a titoli come Dark Souls e la serie di Tales of.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Durante il viaggio, la ciurma dei pirati di Cappello di paglia, guidata da Monkey D. Rufy, viene travolta da una tempesta. Il gruppo si ritrova su una misteriosa isola, ma ciascun membro approda in un’area diversa, perdendo il contatto con gli altri. Da queste premesse, ha inizio un’avventura tra la natura selvaggia, in cui affrontare potenti nemici e conoscere i bizzarri abitanti dell’isola.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che One Piece Odyssey sarà disponibile entro il 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.