Marvel’s Avengers: il prossimo eroe sarà del tutto nuovo

Marvel’s Avengers vedrà prossimamente l’arrivo di un eroe tutto nuovo. A confermarlo con un tweet è stato il lead designer di Cristal Dynamics Brian Waggoner che ha promesso che il nuovo personaggio avrà delle caratteriste uniche a differenza dell’ultima arrivata, Jane Foster che condivideva alcuni aspetti del gameplay con Thor.

Lots of heroes to add to our world.

So excited for the future, hope y'all are too.

Nonostante Marvel’s Avengers non abbia riscosso il successo sperato, Crystal Dynamics promette dunque di continuare a supportare il gioco con “nuovi eroi e nuove storie”. Il lead designer di Crystal Dynamics ha anche aggiunto che il suo personaggio Marvel preferito è War Machine, ma che è un po’ complesso da sviluppare, dunque potrebbe non essere aggiunto al roster o almeno non nel prossimo futuro.

I hear this a lot. Not gonna lie.

War Machine is my favorite Marvel Character. Has been for years and years. He was the first hero I designed on Marvel Heroes and players LOVED him.

I hold him so close to my heart that I’d love to add him, but it’s a little intimidating now. https://t.co/lTJ56ap57p

