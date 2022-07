La Honda E Limited Edition si mostra in uno spot con Max Verstappen

La piccola (e già iconica) Honda E può contare su un testimonial eccezionale: Max Verstappen, il pilota olandese che presta il suo talento per la scuderia Red Bull Racing. Verstappen ha pubblicizzato la nuova Honda E Limited Edition, una versione speciale della city elettrica dedicata proprio al mercato europeo.

Che si tratti di un’edizione speciale si capisce fin da subito: la Honda E Limited Edition può, infatti, contare sull’esclusiva verniciatura Crystal Red Platinum, a cui vengono abbinati altri dettagli esclusivi, come i cerchi in lega da 17 pollici verniciati in nero, oltre che alcuni badge speciali.

Oltre a ciò, troviamo di serie anche il tetto panoramico, i sedili riscaldati e il pacchetto per la sicurezza Honda Sensing — tutti optional che normalmente vanno pagati a parte.

Max Verstappen ha guidato la Honda E Limited Edition all’interno di uno spot girato proprio nel nostro paese. Per la precisione: a Dozza, in Emilia Romagna, proprio a pochi passi da dove si tiene il GP di Imola (dove, nota a margine, vinto recentemente proprio da Verstappen).

La Honda E Limited Edition è semplicemente adorabile. Ha un aspetto originale, un design compatto ed è divertente da guidare. È un grande veicolo elettrico per l’utilizzo urbano

ha raccontato il pilota di Formula 1.

La Honda E Limited Edition viene proposta ad un prezzo di 41.900 euro. La propulsione elettrica viene garantita da un motore da 154CV e 315 Nm di coppia, mentre la batteria da 35,5kWh le garantisce un’autonomia di 220 Km.