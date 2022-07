Amazfit Band 7: tutti i dettagli svelati da un leak?

Un recente leak delle pagine di GSMArena avrebbe svelato tutti i dettagli in merito allo smartwatch Amazfit Band 7 non ancora annunciato dal colosso.

Dopo che abbiamo visto gli Amazfit T-Rex 2 e Vienna svelati dalle pagine di GSMArena con un leak che ha anticipato un annuncio ufficiale da parte della compagnia, c’è stato modo di recente di parlare del dispositivo noto come Amazfit Band 7, il quale dovrebbe nello specifico essere un vero e proprio seguito del Band 5 lanciato nel 2020 e venire in questo caso rilasciato prima che l’anno sia finito.

Al momento, quello che sappiamo è che lo smartphone in questione ha il nome in codice Bari e risulta alquanto simile ai Redmi Smart Band Pro, con schermi AMOLED da 1,47 pollici e risoluzione di 194×368, con 500 nits di luminosità massima. Le feature anticipate vedono il dispositivo integrare un sensore per il cuore PPG 24/7 e dei rilevatori di sonno e stress, con la possibilità di ricevere notifiche anche dal proprio smartphone associato, impostare sveglie, promemoria e informazioni sul tempo direttamente sul proprio gioiellino.

A quanto pare saranno presenti un totale di 100 modalità sport, con il gioiellino che dovrebbe pesare 28 grammi e resistere a 5 atmosfere sott’acqua. Dovrebbero essere presenti 8 MB di RAM e 128 MB di spazio per l’archiviazione, e il gioiellino dovrebbe risultare compatibile con tutti gli smartphone con Android 5.0 e iOS 10.0 o superiore, con le specifiche tecniche che si fermano a una batteria da 230mAh con la possibilità di durare 18 giorni con uso tipico e 9 intenso, sfruttando il Bluetooth 5.1. Per il costo, seppur come per il resto sia bene attendere ulteriori novità in tal senso, si parla di un costo intorno ai 50 dollari.

Per il resto non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo, con la compagnia che di sicuro, nel caso in cui il report di GSMArena risulti accurato, avrà modo nel giro di qualche tempo di discutere del gioiellino in questione, svelando le sue specifiche funzionalità e tutte le novità in tal senso.