505 Games sarà alla Gamescom 2022

505 Games prenderà parte alla Gamescom 2022.L’annuncio proviene da un comunicato ufficiale che conferma che il publisher accoglierà ancora più media e partner rispetto alle precedenti edizioni di questa fiera, in uno spazio appositamente progettato per riunirsi, condividere idee e provare in anteprima alcuni dei nuovi titoli del publisher. Lo stand di 505 Games sarà situato nella HALL 2.1, ‘Marketpoint’, Booth Number C029-A010.

È con un immenso ottimismo per il futuro che annunciamo la nostra partecipazione a Gamescom”, ha affermato Neil Ralley, Presidente di 505 Games, “abbiamo una vasta gamma diversificata di prodotti che saremo entusiasti di presentare assieme ai nostri partner. Il nostro ritorno a Gamescom è anche una grande opportunità per mostrare la nostra ambizione e la direzione intrapresa dalla nostra azienda. Tutto il personale di 505 Games non vede l’ora di incontrare nuovamente la più grande community di videogiocatori.

Ulteriori informazioni sui titoli della line-up prevista per l’evento arriveranno nelle prossime settimane. Intanto, vi ricordiamo che la kermesse di Colonia si svolgerà da mercoledì 24 agosto a domenica 28 agosto 2022. Negli ultimi giorni anche Ubisoft ha confermato che prederà parte alla Gamescom, promettendo quanto prima ulteriori novità su cosa mostrerà nel corso dei quattro giorni della fiera.