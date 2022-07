Street Fighter 6: i controlli moderni non rappresentano una “modalità facile”

Tra le tante novità, Street Fighter 6 includerà anche la possibilità di attivare i controlli “moderni”, ovvero a una versione dei comandi di combattimento semplificata che permette di concatenare con più automatismi una serie di combo. In tanti si sono chiesti se questa aggiunta andrà ad intaccare il bilanciamento del picchiaduro.

A questo dubbio ha risposto il director del gioco Takayuki Nakayama che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Game Informer, ha assicurato che i controlli moderni non rappresentano affatto una modalità facile. Il director ha aggiunto anche che i controlli moderni sono in realtà pensati per offrire ai videogiocatori una valida alternativa anche in ambiente competitivo.

Se qualcuno vuole utilizzare lo schema dei controlli Moderno nel contesto competitivo, come ad esempio in un Torneo, può farlo. È semplicemente un’alternativa per i giocatori che la desiderano.

Ovviamente, l’introduzione di controlli semplificati è pensata per tendere la mano a quei giocatori meno avvezzi al genere, ma a detta di Nakayama potrebbe offrire maggior libertà di approccio anche in ambiente competitivo.

Vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile nel 2023 per PS4, PS5, Xbox Series S/X e PC.