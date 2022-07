Spotify: nuova funzionalità per creare podcast nell’app mobile

Spotify ha investito sempre di più nei podcast e ora l’azienda vuole rendere ancora più facile per chiunque condividere il proprio podcast sulla piattaforma, quindi a partire dalla Nuova Zelanda, Spotify sta aggiungendo un nuovo strumento per la creazione di podcast alla sua app mobile. Attualmente, coloro che vogliono creare e inviare un podcast a piattaforme come Spotify devono utilizzare strumenti di terze parti. La piattaforma ha anche un’app dedicata per questo, che si chiama Anchor, tuttavia, con un aggiornamento imminente, gli utenti di Spotify non avranno più bisogno di uno strumento podcast separato per registrare e pubblicare i propri podcast.

Come condiviso dal cofondatore di Anchor Michael Mignano su Twitter (come spiegato da TechCrunch), Spotify ha testato un nuovo strumento per i creatori di podcast disponibile direttamente nell’app principale. Con questo, i creatori possono pubblicare i loro podcast “senza bisogno di strumenti o hardware aggiuntivi”.

Sebbene il nuovo strumento podcast di Spotify non sia ancora disponibile per tutti, l’azienda ha condiviso un video su Twitter che ci offre un’anteprima di come funziona questa nuova feature e di come gli utenti potranno usarla per condividere la loro voce nel loro podcast a tutto il mondo.

Ever had an idea that was too good not to be shared? Now you can share it and have your voice on Spotify, in minutes. pic.twitter.com/KKr6L6InH6 — Spotify New Zealand (@SpotifyNZ) June 16, 2022

Ci sarà un pulsante “+” nell’app Spotify principale che viene usato per ascoltare brani e podcast, toccandolo, gli utenti vedranno la nuova opzione “Registra podcast”, inoltre i podcast possono essere registrati in una singola ripresa o suddivisi in più riprese. Dopo che il podcast è stato registrato, l’app mostrerà al creatore più opzioni per tagliare l’audio e persino aggiungere musica di sottofondo, quindi, una volta dato un nome al podcast, basta aggiungere la copertina ed è pronto per essere condiviso su Spotify con il mondo intero. Sfortunatamente, non ci sono ancora dettagli su quando il nuovo strumento per creare ed editare i propri podcast di Spotify verrà rilasciato in più paesi.