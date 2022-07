Offerte Amazon: House of Ashes in forte sconto

La piattaforma permette di acquistare The Dark Pictures Anthology: House of Ashes a un prezzo decisamente scontato per quel che concerne PS4 e Xbox.

Grazie alle offerte di Amazon è possibile acquistare The Dark Pictures Anthology: House of Ashes a un prezzo che risulta decisamente scontato, almeno parlando delle versioni PS4 e Xbox, visto che si parla di solamente 14,99€.

Come sempre risulta possibile fruire della spedizione gratuita e veloce garantita dal proprio abbonamento alla piattaforma di Amazon Prime, avendo di conseguenza modo di ricevere la versione scelta nel minor tempo possibile. Non manca la possibilità di procedere con il reso entro un totale di 30 giorni al massimo.

Parliamo di un titolo facente parte della The Dark Pictures Anthology che ha avuto modo di migliorare quanto visto con i capitoli precedenti offrendo dei contenuti di alto livello, pensati per intrattenere amici e giocatori solitari in un’esperienza horror di Supermassive Games che sarebbe di certo bene non lasciarsi scappare, nel casl in cui si sia appassoonati al genere.

Grazie al link presente qui di seguito è possibile accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di procedere con l’acquisto della versione PS4 o Xbox che risulta particolarmente scontata, ed è bene sottolineare che – a un prezzo maggiore – è presente anche quella PS5.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.