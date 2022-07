Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ecco gli artwork ufficiali dedicati ai personaggi del gioco

I personaggi di Mario + Rabbids: Sparks of Hope tornano a mostrarsi in una serie di artwork ufficiali. Vediamoli più nel dettaglio.

A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale di Ubisoft, Mario + Rabbids: Sparks of Hope torna a mostrarsi in una serie di artwork ufficiali dedicati ai personaggi del gioco. Nella galleria che trovate qui sotto, potete ammirare i personaggi che popolano il mondo di gioco, come Mario, Luigi, Peach, Bowser, Rabbid Rosalina, Rabbid Mario, Rabbid Luigi, Rabbid Peach ed Edge.

Edge è il nuovo personaggio che fa il suo ingresso in questo nuovo capitolo. Si tratta di una Rabbid dalla capigliatura variopinta e dallo sguardo combattivo che si unirà al team di Mario. Vi ricordiamo che Sparks of Hope è tornato a mostrarsi nei giorni scorsi durante un livestream dedicato che ha illustrato nel dettaglio tutte le novità di questo nuovo sequel.

Innanzitutto, ora, non c’è più alcuna griglia sul campo e gli eroi possono muoversi liberamente durante il proprio turno. Ogni eroe potrà contare sulle proprie abilità speciali e su una specifica arma capace di offrire uno stile di gioco unico. Durante le battaglie, potremo contare anche sull’aiuto degli Sparks che ci permetteranno di sfruttare i loro poteri elementali per ottenere caratteristiche extra da sfoderare in combattimento. Inoltre, come già confermato, tra gli alleati fa il suo ingresso anche Bowser.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.