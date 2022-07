WhatsApp: in futuro si potrà nascondere il proprio stato

In futuro sarà possibile nascondere il nostro stato dalle impostazioni della privacy per evitare che i contatti scoprano se siamo online o il nostro ultimo accesso.

Alcune fantastiche notizie stanno arrivando in un futuro aggiornamento della beta di WhatsApp per Android, iOS e Desktop. Dopo aver annunciato che WhatsApp sta sviluppando alcune importanti funzionalità come la possibilità di modificare i messaggi di testo, l’azienda sta ora lavorando alla possibilità di nascondere lo stato online per un futuro aggiornamento dell’app.

Questa funzionalità è in fase di sviluppo quindi non può essere rilasciata ai beta tester poiché non è ancora pronta. Nel corso degli anni, molti utenti hanno chiesto di poter nascondere il proprio stato online, ci possono essere diversi motivi per cui le persone vogliono usare WhatsApp in modalità invisibile, ad esempio, alcuni utenti vogliono usare WhatsApp senza essere disturbati da altre persone. WhatsApp sta finalmente ascoltando i feedback degli utenti sviluppando una funzionalità che consente agli stessi di scegliere chi può vedere quando sono online direttamente dalle Impostazioni Privacy dell’app, e questa feature sarà disponibile in un futuro aggiornamento!

Sarà possibile configurare chi può vedere quando siamo online proprio all’interno delle nostre ultime impostazioni viste grazie a quattro nuove opzioni ovvero tutti, i miei contatti, i miei contatti eccetto e nessuno. L’anno scorso, WhatsApp ha iniziato a nascondere automaticamente l’ultimo accesso ai contatti con cui gli utenti non hanno mai chattato per impedire alle app di terze parti di monitorare il nostro ultimo stato, ma sfortunatamente, le persone con cui gli utenti avevano già chattato potrebbero ancora vedere quando si era online, ma grazie alla nuova impostazione della privacy “chi può vedere quando sono online”, non potranno più farlo.

È da notare che WhatsApp prevede di introdurre la stessa funzionalità in un futuro aggiornamento di WhatsApp beta anche per Android e desktop beta dopo il debutto su iOS. Sfortunatamente, questa funzionalità è in fase di sviluppo, quindi non conosciamo i dettagli su quando verrà rilasciata al pubblico.