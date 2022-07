Silent Hill: reveal in arrivo il 12 luglio? Un presunto leak lo suggerisce

Un breve teaser comparso su Reddit sembrerebbe rivelare la data del reveal di Silent Hill, che dovrebbe avvenire il prossimo 12 luglio 2022. Il presunto leaker sostiene che il filmato sia stata realizzato internamente da Konami in vista della presentazione ufficiale del nuovo Silent Hill o comunque di un progetto legato all’IP.

Com’è noto, ormai sono anni che si parla di un possibile ritorno della serie. Stando a quanto emerso finora sembrerebbe che ci siano più progetti in sviluppo legati al brand, tra cui anche il vociferato Silent Hill sviluppato da Kojima Productions e il remake di Silent Hill 2.

Interrogato sulla questione da diversi utenti, il noto leaker Dusk Golem ha affermato di essere piuttosto certo che il teaser mostrato sia in realtà un fake, dato che chiunque potrebbe averlo realizzato con un banale sofware di editing in poco più di mezz’ora. L’insider inoltre ha aggiunto di essere ormai uscito dalla scena dei leaker e di non sapere quando avverrà il reveal di Silent Hill.

(2/2) want a reveal already, but that is literally something someone could make in an easy video editing software in like, 30 minutes.

I don't fucking know currently when its being revealed at the end of the day, & even if I did, I wouldn't reveal it anymore. But really?

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 2, 2022