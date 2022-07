MacBook Pro M2: arriva il teardown, è molto simile al precedente modello

Apple non si è minimamente impegnata nella fabbricazione del suo nuovo prodotto, in quanto addirittura la scocca mantiene gli stessi codici del precedente modello.

Dopo essere stato annunciato al WWDC 2022, il nuovo MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 è finalmente arrivato nei negozi e nelle mani dei clienti la scorsa settimana, e sebbene il fatto che il MacBook Pro M2 non sia un enorme aggiornamento rispetto alla sua generazione precedente non è una sorpresa, uno teardown di iFixit ha ora dimostrato che questo MacBook è per la maggior parte dei dettagli un laptop identico ai suoi predecessori ma con un nuovo chip all’interno.

Grazie a iFixit, nota azienda indipendente, specializzata nelle riparazioni, è stato finalmente possibile dare un’occhiata più da vicino ai componenti interni del nuovo MacBook Pro da 13 pollici per vedere cosa c’è di diverso rispetto al modello 2020.

Non sorprende che Apple abbia riutilizzato il corpo del MacBook Pro M1 da 13 pollici poiché i laptop sono praticamente identici, tuttavia, iFixit ha notato che anche la scocca inferiore del nuovo laptop è la stessa della versione 2020. Entrambi hanno il numero di modello “A2338” inciso a laser su di loro, così come lo stesso ID FCC, il che conferma che Apple non si è nemmeno preoccupata di aggiornare le etichette con il nuovo ID modello.

In una nota correlata, MKBHD ha mostrato nella sua recensione dell’M2 MacBook Pro che anche la scatola è la stessa del modello precedente, poiché Apple ha semplicemente messo un nuovo adesivo con le specifiche tecniche su quello vecchio. Tornando al teardown, le viti sulla cover inferiore sono le stesse della precedente, così come la maggior parte dei componenti interni. Apple ha cambiato alcuni dettagli, ma si trovano esattamente nella stessa posizione della scheda logica del MacBook Pro M1. Per qualche ragione, il dissipatore di calore del MacBook Pro M2 ha angoli squadrati, ma questo non sembra avere alcun impatto sul funzionamento del componente.