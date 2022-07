Roaming like at home: aumentano i GB per navigare all’estero

A partire da oggi sono in vigore le nuove regole sul roaming in Unione Europea. Gli utenti avranno a disposizione più GB per navigare all'estero.

A partire da oggi, 1 luglio, cambiano le regole del roam like at home, il regolamento dell’UE che consente di telefonare, messaggiare e navigare nei Paesi dell’Unione Europea alle stesse condizioni offerte dalla tariffa nazionale dell’utente. Grazie alle nuove regole, l’utente avrà a disposizione un numero maggiore di GB per navigare all’estero.

Ma nessuna illusione: l’utente non avrà comunque a disposizione lo stesso numero di GB incluso nel suo piano per la navigazione a casa. I GB per la navigazione all’estero saranno molti di meno. Quindi, se avete 30GB inclusi nel vostro piano, non aspettatevi di poterne utilizzare altri 30GB all’estero. Saranno sicuramente molti di meno.

Il nuovo regolamento rinnova il programma roam like at home per altri dieci anni, cioè fino al 2027. Ci sono alcune novità.

Per scoprire quanti GB si hanno a disposizione all’estero esiste una formula. È un po’ complicata, ma è importante per evitare brutte sorprese. Il numero di GB che si avranno a disposizione negli altri Stati membri, infatti, dipende da alcuni fattori.

La Soglia dati estero è uguale a due volte il costo pagato dall’utente per il piano telefonico (privo dell’IVA), diviso per il costo al GB all’ingrosso. Quindi: 2 x (costo abbonamento senza IVA / costo GB all’ingrosso).

Se ne deduce un importante dato: non è importante quanti GB siano inclusi nel tuo piano, ma esclusivamente quanto paghi ogni mese.

Se la matematica non è mai stata il vostro forte, nessuna paura. Sarà l’operatore mobile a dirvi a quanti GB avete diritto all’estero. Peraltro la formula indica esclusivamente il numero minimo – per legge – di GB a cui avete diritto, ma l’operatore sarà libero di includere ancora più dati.