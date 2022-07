Offerte Amazon: Life is Strange True Colors per PS5 disponibile al minimo storico

Il videogioco Life is Strange: True Colors è acquistabile sulla piattaforma di Amazon per PS5 al prezzo più basso che sia mai stato proposto.

Grazie alle offerte di Amazon è possibile acquistare il videogioco Life is Strange: True Colors al prezzo più basso che si sia mai visto sulla nota piattaforma di E-Commerce, con il titolo che nello specifico si presenta a soli 19,98€, seppur il prezzo potrebbe salire nel giro di qualche tempo per quel che concerne l’edizione fisica PS5.

Il gioco in questione, pur non fruendo della spedizione gratuita di Amazon, può invece essere acquistato con spedizione veloce e senza costi aggiuntivi per tutti coloro che sono abbonati alla piattaforma di Amazon Prime.

Parliamo di un titolo che ha rimesso la saga nelle mani dello sviluppatore Deck Nine e vede la protagonista Alex avere a che fare con misteri ed emozioni della sua città, nella quale ha modo di sfruttare il proprio potere legato proprio a queste ultime, perdendo a volte anche il controllo e scatenando dei veri e propri disastri.

Il link che trovate qui di seguito vi porterà alla pagina ufficiale del prodotto su Amazon dov’è presente l’ottimo sconto per quel che concerne l’edizione del gioco su PS5, seppur siano presenti anche tutte le altre attualmente disponibili.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.