Logan Paul, da youtuber a wrestler professionista: firmato contratto con la WWE

Il noto youtuber Logan Paul ha firmato un contratto con la WWE, la più grande federazione di prowrestling al mondo. Paul aveva fatto il suo debutto sul ring durante l’ultima edizione di Wrestlemania, ottenendo l’approvazione del pubblico e della critica.

Durante la 38esima edizione di Wrestlemania, per l’occasione divisa in due giornate, Logan Paul si era esibito in un match a coppia con The Miz, sfidando il duo composto da Rey Mysterio e suo figlio Dominik.

In quell’occasione, Paul si era presentato con al collo una rarissima carta dei Pokémon dal valore di oltre 2 milioni di dollari. Paul è un grande collezionista di carte dei Pokémon, anche se di recente, suo malgrado, è finito vittima di una colossale truffa.

Paul aveva dato prova di saper portare il suo carisma sul ring con grande efficacia, sorprendendo il pubblico per le sue abilità da heel e per il suo discreto talento tecnico. Durante il match tenuto a Wrestlemania, Logan Paul si è esibito in una superba frog splash contro Rey Mysterio, prendendosi gioco – ovviamente nella finzione – del legame tra il luchador e il compianto Eddie Guerrero. Non stupisce, allora, che la WWE abbia deciso di investire sul talento dello youtuber, introducendolo ufficialmente all’interno del suo roster di superstar.

L’accordo, di durata pluriennale, impegna il giovane youtuber a partecipare a diversi eventi PPV. Secondo gli ultimi rumor, Paul dovrebbe tornare nuovamente sul ring in occasione di Summer Slam, anche se è molto probabile che lo vedremo ancora prima in occasione di almeno una puntata dello show settimanale Smackdown.