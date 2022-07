Lightyear: Tim Allen è rimasto deluso da alcuni aspetti del film Pixar

Negli Stati Uniti la voce principale di Buzz Lightyear nei film di Toy Story è quella di Tim Allen, e lo stesso interprete ha parlato delle connessioni tra la saga e lo stesso spin-off Lightyear (in cui al doppiaggio si è prestato Chris Evans), dimostrando un po’ di delusione da alcuni aspetti del lungometraggio, che risulta avere poche connessioni con Toy Story.

Ecco le parole di Tim Allen:

Posso dire che si tratta di una storia meravigliosa. Il fatto è che non ha alcuna connessione con il giocattolo, ed è un po’…non so. Non c’è alcuna relazione con Buzz, avrei voluto una maggiore connessione con il personaggio. E poi c’è un team nuovo che non ha niente a che fare con i primi film.