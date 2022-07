iPhone 14: Apple ha tagliato la produzione del 10%?

Apple avrebbe di recente deciso di tagliare la produzione degli iPhone 14 del 10%, come di recente approfondito dalle pagine di DigiTimes e ripreso da MacRumors.

Nonostante si parli della possibilità che la domanda per quel che concerne la nuova generazione di iPhone sia particolarmente alta, stando alle pagine di DigiTimes, Apple ha deciso di tagliare la produzione degli smartphone del 10%, nonostante si parli di una grossa richiesta futura da parte dei fan.

A quanto pare le problematiche sono da riscontrarsi nelle azioni del fornitore TSMC, il quale ha purtroppo ancora a che fare con una pessima situazione nel campo dei semiconduttori, con i suoi tre principali clienti che non possono venire soddisfatti al 100%.

Stando a quello che sappiamo, la produzione degli iPhone 14 è già iniziata, e dopo aver previsto 90 milioni di unità, Apple ha invece deciso di ridurre del 10% il totale, e potrebbe quindi presentarsi sul mercato con 81 milioni di dispositivi circa, sempre che non ci siano aggiornamenti in tal senso.

Il tutto va ovviamente preso con le pinze, visto che non si tratta di dichiarazioni ufficiali del colosso di Cupertino ma informazioni emerse che in fin dei conti potrebbero anche risultare errate. Non resta di conseguenza scoprire quando si parlerà ulteriormente del tutto grazie a dei commenti direttamente da parte di Apple.