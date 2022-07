Da Thor Love and Thunder a The Gray Man per arrivare alle nuove romcom di Netflix, ecco tutti i film in arrivo a luglio in streaming e al cinema

L’estate 2022 è la più ricca di sempre per quanto riguarda le uscite cinematografiche e seriali. Se giugno ci aveva deliziato con Lightyear ed Elvis, luglio non sarà da meno. Tantissime sono le pellicole in uscita in sala e sulle varie piattaforme streaming nel mese di luglio: cinecomic, film d’autore, blockbuster d’azione e pellicole attesissime sbarcheranno a breve nel territorio nostrano.

Sicuramente i fan Marvel ricorderanno bene che il 6 luglio arriva nei cinema italiani Thor Love and Thunder, quarta pellicola delle saga di Thor e nuovissimo film della fase 4 dell’MCU. Attori e collaboratori Marvel non mancano anche in The Gray Man, film che vede i fratelli Russo alla regia della pellicola più costosa nella storia di Netflix, il cattivo della storia, invece, sarà Chris Evans. Luglio è per il regno dello streaming il mese delle tantissime commedie romantiche, da classici intramontabili a nuove creazioni: Persuasione con protagonista Dakota Johnson, The Princess con Joey King e tante commedie firmate Netflix.

A luglio non resterete certamente senza film nuovi da visionare, pellicole variegate e adatte a tutti i gusti stanno per arrivare.

Thor Love and Thunder (6 luglio, al cinema)

Dopo la seconda pellicola dedicata a Doctor Strange è il turno di Thor. Il 6 luglio, con ben due giorni d’anticipo rispetto agli Stati Uniti, arriva nelle sale italiane Thor Love and Thunder, quarta pellicola dedicata al dio del tuono.

Il film segna un traguardo importante per i Marvel Studios: Thor è il primo personaggio Marvel ad avere 4 film a lui dedicati (nemmeno Spider-Man è riuscito per ora nell’impresa). Sebbene Thor possa apparentemente sembrare un personaggio amato ma non così impattante per l’universo MCU Kevin Feige ha scelto di puntare tutto su Chris Hemsworth e sulla visione di Taika Waititi. Il capo dei Marvel Studios ha lasciato quasi carta bianca al regista neozelandese, che questa volta, a differenza di Thor Ragnarok, si è occupato anche della sceneggiatura. Thor Ragnarok probabilmente in italiana non ha riscosso ampio consenso ma oltre oceano è stato un vero e proprio successo, perciò non dovrete stupirvi se il sequel sarà Thor Ragnarok 2.0, magari con maggiore equilibrio tra i toni drammatici e quelli comedy.

Thor Love and Thunder adatterà la saga di fumetti firmata da Jason Aaron “La grande e potente Thor”, serie in cui Jane Foster, la dottoressa ex fidanzata di Thor ed impegnata in una drammatica lotta contro il cancro, è degna di brandire il Mjolnir. La trasformazione in Thor annulla gli effetti della chemioterapia e questo costringe Jane, ogni volta che si trasforma, a mettere a rischio la propria vita per il bene superiore. Il regista del film ha dichiarato che assisteremo al dolore di Jane, quanto però la pellicola sarà effettivamente drammatica non è ben chiaro.

Data quindi la presenza di Jane, il premio Oscar Natalie Portman ritorna nell’MCU dopo averlo lasciato con la seconda pellicola di Thor ed aver brevemente ripreso il ruolo per Avengers Endgame.

Il villain del film sarà Gorr, il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale.

Il cast di Thor Love and Thunder include anche i membrai attuali dei Guardiani della Galassia al gran completo, Zeus interpretato da Russell Crowe e Sam Neill, Matt Damon e Melissa McCarthy nei panni degli attori che interpretano Thor, Loki e Hela. Infine grazie a Thor Love and Thunder ritroveremo anche Lady Sif (Jaimie Alexander), intravista nella serie Loki.

La pellicola sarà tra le più brevi dell’MCU, durerà solo 1 ora e 59 minuti. Due sono le scene dopo i titoli di coda.

The Gray Man (dal 13 luglio al cinema e dal 22 luglio su Netflix)

Il 13 luglio in alcune sale selezionate e il 22 luglio su Netflix arriva The Gray Man, il film più costoso della storia della piattaforma streaming.

La pellicola, con un budget superiore ai 200 milioni di dollari, si colloca al primo posto nella classifica dei lungometraggi più dispendiosi di Netflix. Semplice spiegare i motivi del così cospicuo budget. Innanzitutto dietro la macchina da presa troviamo i fratelli Russo, registi di Captain America Winter Soldier, Civil War e delle ultime due pellicole dedicate agli Avengers. I protagonisti della storia sono Ryan Gosling e Chris Evans, contrapposti in uno scontro che promette di essere divertente ed epico. Nel cast figurano anche: Ana de Armas e Regé-Jean Page.

Il Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall’agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l’obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l’impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte.

Le pellicola promette di essere visivamente perfetta: grandi effetti speciali e visivi, scene di battaglia ben coreografate e tantissima azione. Speriamo che non manchi anche l’approfondimento psicologico dei personaggi.

X – A Sexy Horror Story (14 luglio, al cinema)

Gli amanti delle pellicole horror e thriller non potranno perdere X – A Sexy Horror Story, nuovo film del genere.

In arrivo il prossimo 14 luglio X racconta la storia di un gruppo di giovani registi deciso a girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas. Siamo nel 1979 e quando i giovani vengono catturati dai strani ospiti si ritrovano a lottare per la propria vita.

Regia e sceneggiatura sono di Ti West. Nel cast troviamo Mia Goth (Suspiria del 2018), Jenna Ortega (prossimamente in Wednesday), Brittany Snow (Pitch Perfect 3) e Martin Henderson (Virgin River e Grey’s Anatomy).

Persuasione (15 luglio, Netflix)

Dopo il film datato 2007 con Sally Hawkins ecco il nuovo film tratto dal romanzo di Jane Austen. Persuasione debutterà su Netflix il 15 luglio e vede nei panni della protagonista Anne Elliot niente meno che Dakota Johnson. I due contendenti, invece, avranno i volti di Henry Golding e Cosmo Jarvis.

La pellicola rivista il romanzo della Austin e lo adatta, in parte, ai tempi moderni pur mantenendo l’animo originale. Nel cast anche: Richard E. Grant, Mia McKenna-Bruce, Nikki Amuka-Bird e Edward Bluemel. Speriamo che il remake posso soddisfare i fan dell’autrice e non solo.

Secret Love (2o luglio, al cinema)

Secret Love, adattamento del libro di Graham Swift pubblicato in Italia da Neri Pozza con il titolo “Un giorno di festa”, arriva nei cinema italiani il 20 luglio grazie a Lucky Red.

La pellicola diretta da Eva Husson era stata presentata in anteprima mondiale a Cannes nel 2021, in Italia arriva con oltre un anno di ritardo. Meglio tardi che mai.

Secret Love è un drama in costume perfetto per i fan di Downton Abbey: una domestica che vive nell’Inghilterra del primo Dopoguerra, pianifica segretamente riunirsi con l’uomo che ama prima che parta per sposare un’altra donna. Il casta vanta i nomi di: Olivia Colman, Colin Firth e Josh O’Connor.

Unchardeted (15 luglio, Netflix)

Per nuove pellicole che arrivano ecco altre che fanno ritorno. Uncharted, il film tratto dal celebre videogioco, sbarca su Netflix dal 15 luglio. Se ancora non l’avete visto o non vede l’ora di rivederlo ecco l’occasione giusta.

Il film con protagonista Tom Holland è perfetto per la torrida estate 2022: una commedia d’azione ambientata in parte in un’isola deserta ricca di battute e battibecchi tra i due protagonisti è il sottofondo ideale per una serata particolarmente afosa.

Uncharted è un vero e proprio popcorn movie, godibile e rinfrescante. Tom Holland è perfetto nel ruolo, così come pienamente in parte sono Mark Wahlberg e Rudy Pankow, leggermente sopra le righe è invece il vallain interpretato da Antonio Banderas.

The Forgiven (14 luglio, al cinema)

Se siete tra i fan del neo premio Oscar Jessica Chastain non potete perdervi il suo nuovo film. The Forgiven arriva nelle sale italiane il prossimo 14 luglio.

David e Jo Henninger (Ralph Fiennes e Jessica Chastain), un medico e un’autrice di libri per bambini, arrivano in Marocco da Londra per partecipare a un fine settimana di baldoria nella sontuosa casa sahariana del loro amico Richard (Matt Smith) e del suo amante Dally Margolis (Caleb Landry Jones). Dopo un lungo pranzo, accompagnato da molto alcol, David, stanco e intontito, insiste per fare il lungo viaggio in auto da Tangeri alla festa, litigando con Jo per tutto il tragitto. Ma quando due giovani uomini appaiono improvvisamente dall’oscurità e David perde il controllo della sua auto, uno di loro, un adolescente del posto di nome Driss (Omar Ghazaoui), viene ucciso.

Tratto dall’emozionante romanzo dell’acclamato scrittore Lawrence Osborne, The Forgiven combina sensualità, maestria cinematografica e colpi di scena inaspettati proprio quando l’Oriente incontra l’Occidente e il senso di responsabilità del vecchio mondo si scontra catastroficamente con l’indifferenza moderna.

Nel cast anche Ralph Fiennes (The Grand Budapest Hotel, The English Patient), Matt Smith (The Crown, Last Night in Soho) e Saïd Taghmaoui (G.I. Joe: The Rise of Cobra, John Wick: Chapter 3 – Parabellum).

Film perfetti per grandi e piccini

Luglio è il mese della famiglia, molte famiglie vanno in vacanze e le case cinematografiche hanno in serbo per loro diverse pellicole d’animazione.

Su Netflix l’8 luglio debutta Il mostro dei mari, film d’animazione diretto da Chris Williams (Big Hero 6 e Oceania). La pellicola d’avventura per mare racconta la storia di Jacob Holland, il più leggendario e amato tra i cacciatori marini, e della sua nuova avventura al fianco della piccola Maisie Brumble, una ragazzina che si è nascosta sulla sua imbarcazione.

Le voci originali sono quelle di Karl Urban (The Boys) e Zaris-Angel Hator, nel cast figurano anche: Dan Stevens e Jared Harris.

Al cinema ecco approdare a luglio una pellicola d’animazione molto interessante, ideale per grandi e piccini. Il 21 arriva, infatti, nelle sale italiane Peter va sulla luna, film diretto da Ali Samadi Ahadi.

Il film racconta la storia di Peter, un bambino con una sorella minore ribelle e impicciona. Tra i due non mancano i battibecchi ma quando il piccolo nerd scopre che la sorellina è scomparsa si mette subito sulle sue tracce. Da quì inizia l’avventura fantasy del giovane Peter tra campi stellati e nuove conoscenze.

La pellicola adatta per il grande schermo la popolare fiaba tedesca di Gerdt von Bassewit.

Purtroppo in Italia dovremo attendere ancora qualche mese prima di vedere nel sale Minions: The Rise of Gru, in uscita negli US il prossimo 18 luglio mentre in Italia arriverà solo ad agosto. Stessa sorte anche per il nuovo film animato targato DC, DC League of Super-Pets, approderà nelle sale statunitensi il 29 luglio, mentre in Italia solo il primo settembre.

Le commedie romantiche in arrivo a luglio

Luglio e agosto, i mesi più caldi dell’anno, sono quelli che solitamente Netflix destina alle pellicole più spensierate, romantiche ed estive. A luglio, infatti arriveranno almeno 2 romcom sulla piattaforma grande N.

Il 6 luglio debutta Da ciao ad addio, tratto dall’omonimo romanzo di Jennifer E. Smith. I produttori sono gli stessi di Tutte le volte che ho scritto ti amo, speriamo che il film sia altrettanto scorrevole e godibile.

Clare (Talia Ryder) e Aidan (Jordan Fisher) decidono di lasciarsi prima di iniziare l’università, ma vogliono trascorrere insieme un’ultima memorabile serata.Mentre ripercorrono le tappe della loro relazione, dall’incontro al primo bacio e al primo litigio, arrivano a un punto di svolta e devono affrontare una decisione fatidica: restare uniti o dirsi addio per sempre?

Restando a casa Netflix ecco che il 29 luglio approda Purple Hearts con protagonista Sofia Carson. La storia è incentrata su un’aspirante musicista (Sofia Carson) e un marine statunitense (Nicholas Galitzine) che si incrociano e si innamorano perdutamente nonostante le loro molte differenze.

Passando invece a Disney+, il primo luglio arriva sulla piattaforma di Topolino The Princess con protagonista Joey King, una commedia ricca d’azione e che ricorda tanto il film Pixar Ribelle.

Quando una bella e tenace principessa rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre. Con il corteggiatore respinto e intenzionato a vendicarsi usurpando il trono, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno.