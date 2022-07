Clerks 3: la prima immagine promozionale del film di Kevin Smith

Dopo aver annunciato che il trailer di Clerks 3 arriverà online il 6 luglio, il regista Kevin Smith ha condiviso la prima immagine promozionale del lungometraggio sequel. Si tratta di un artwork che mostra un lucchetto che chiude a chiave quello che dovrebbe essere il negozio al centro del film Clerks, che verrà in qualche modo riproposto anche in questo terzo capitolo.

La caption che accompagna l’immagine promozionale di Clerks 3, tradotta recita “Sono troppo vecchi per fare questo turno”. Ecco l’artwork.

The good folks in the @Lionsgate marketing department made a ton of awesome artwork to promote my third @ClerksMovie – so I’ll be sharing a different image each weekday until the *official* poster unveiling alongside the debut of the CLERKS III trailer on Wednesday, July 6th! pic.twitter.com/350XcEbpeR

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) June 30, 2022