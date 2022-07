Chainsaw Man: cofanetto completo disponibile ora su Amazon

Il cofanetto completo di Chainsaw Man che include tuti e 11 i volumi del manga è disponibile sulla piattaforma di Amazon in versione italiana.

Amazon permette di acquistare l’edizione che include tutti e 11 i volumi del noto manga Chainsaw Man, finalmente disponibile dalla giornata del 30 giugno 2022 anche in lingua italiana in un cofanetto speciale. Il prodotto è attualmente ordinabile con consegna immediata a solamente al prezzo di 63,55€.

È possibile fruire della spedizione gratuita della piattaforma e del proprio abbonamento ad Amazon Prime per ottenere anche quella veloce, mentre non manca della possibilità di fruire del reso, restituendo il prodotto, entro un totale di 30 giorni.

Il cofanetto da collezione di sicuro era particolarmente atteso dai fan dell’opera che non vedono l’ora di approfondire al meglio tutte le vicende o vogliono mettere mano sul gioiellino da collezione pronto a farsi esporre. L’opera di Tatsuki Fujimoto parla dei diavoli e della loro possibilità di prendere i corpi umani, in un’epoca alternativa dove l’olocausto non è esistito e nel 1997 è ancora presente l’Unione Sovietica.

Attraverso il link presente qui di seguito potete quindi accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di poter mettere mano sul cofanetto da collezione che include tutti i volumi a un prezzo che risulta particolarmente scontato, fruendo anche dell’ottimo prezzo che include l’intero manga in versione italiana.

