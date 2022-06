The Batman: in pre-order su Amazon il Blu-Ray Batarang Edition

La piattaforma di Amazon permette di pre-ordinare il Blu Ray 4K di The Batman nella sua versione Batarang, con data d’uscita del prodotto ormai vicina, considerando infatti che questa è fissata alla giornata del 15 settembre 2022, e presto i fan avranno quindi modo di mettere mano sul prodotto da collezione.

Il prodotto verrà consegnato al day one senza alcun costo aggiuntivo per quel che concerne le spedizioni, anche per i clienti non abbonati alla piattaforma di Amazon Prime con la possibilità di fornire anche entro un totale di 30 giorni delle possibilità di reso offerte dal colosso del mondo dell’E-Commerce.

La confezione in questione, oltre che il Blu-Ray 4K di The Batman e un box da collezione a dir poco interessante, include anche la piastra incisa “Batarang” con cavalletto da esposizione, risultando quindi perfetta per chi vuole esporre un oggetto dedicato all’ultimo film sull’uomo pipistrello di Matt Reeves.

Il link che trovate qui di seguito permette quindi di accedere alla pagina ufficiale del prodotto, mettendo mano su questa speciale edizione da collezione a un prezzo decisamente contenuto e fruendo dell’esclusiva Amazon, in attesa della data d’uscita per fortuna ormai particolarmente vicina.

