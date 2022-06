Romy & Michelle: Mira Sorvino e Lisa Kudrow annunciano lo sviluppo del sequel

Negli anni Novanta uscì la commedia con Mira Sorvino e Lisa Kudrow intitolata Romy & Michelle, e, a distanza di oltre vent’anni, sembra che quel lungometraggio avrà un sequel. L’annuncio è stato fatto dalla stessa Mira Sorvino.

Parlando a Entertainment Weekly l’attrice ha dichiarato:

Non c’è niente di ufficiale, però in maniera ufficiosa posso dire che siamo più vicini che mai alla realizzazione del sequel.

A confermare queste parole c’è stata anche l’altra interprete, Lisa Kudrow, che solo qualche ora dopo ha detto:

Penso che si stia arrivando alla realizzazione di qualcosa. Non è entusiasmante?

Il titolo originale del lungometraggio è Romy and Michele’s High School Reunion. La storia racconta di due amiche che vivono a Los Angeles, e che cercano di apparire come due figure svampite. Ma un raduno del liceo le porterà a dover affrontare la realtà, ed a constatare che non hanno concluso molto nella vita. Da qui nascerà un percorso che porterà entrambi i character a riflettere sul loro rapporto e su sé stesse. Il film è disponibile su Disney+.

Da questo lungometraggio è stato tratto nel 2005 un prequel per la televisione, intitolato Romy & Michelle – Quasi ricche e famose, interpretato da Katherine Heigl e Alexandra Breckenridge.