Redfall si mostra in un nuovo trailer

Redfall torna a mostrarsi in un nuovo trailer pubblicato da Bethesda incentrato sui personaggi e sul mondo di gioco. Ecco il filmato.

Redfall torna a mostrarsi in un nuovo trailer pubblicato da Bethesda che ci offre una nuova panoramica sui personaggi, sulle loro abilità e sul mondo di gioco. Il filmato, che trovate qui sotto, ci introduce nuovamente i quattro protagonisti del gioco, permettendoci di vederli in azione. I giocatori potranno personalizzare il proprio eroe scegliendo tra un vasto arsenale di armi e sfruttando l’albero delle abilità che permette di accedere a nuove skills avanzando nell’avventura.

In Redfall daremo la caccia ai vampiri vestendo i panni di uno tra i quattro eroi disponibili e che abbiamo già avuto modo di vedere nel trailer di gameplay dell’Xbox & Bethesda Showcase di quest’anno: Layla Ellison, una studentessa con poteri telecinetici; Devinder “Dev” Crousley un cacciatore del soprannaturale in possesso di un variegato arsenale anti-vampiri; Jacob Boyer, un tiratore scelto in grado di evocare un corvo psichico e Remi de Rosa, un’ingegnera accompagnata dal robot Bribón.

Vi ricordiamo che nel gioco sarà possibile giocare in solitaria impersonando uno qualsiasi degli eroi, oppure creare una squadra da un massimo di quattro giocatori con qualsiasi configurazione di personaggi. Potrete inoltre giocare con eroi tutti diversi oppure con più versioni dello stesso personaggio, equipaggiate con armi, attrezzatura e potenziamenti diversi.

Vi ricordiamo che Redfall sarà disponile nel 2023 per Xbox Series X|S e PC e sul Game Pass dal Day One.