Offerte Amazon: gioco da tavolo Catan Big Box disponibile a prezzo bassissimo

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il gioco da tavolo Catan, nella sua versione Big Box che permette di giocare sin da subito da 3 a 6 giocatori, a un totale di 48,26€, prezzo particolarmente conveniente da non lasciarsi scappare, in quanto in genere il titolo non ha ribassi così evidenti.

È possibile fruire della consegna senza costi aggiuntivi di Amazon e anche del proprio abbonamento alla piattaforma di Amazon Prime per ottenere gratuitamente la spedizione veloce sull’ordine in questione, con la possibilità di restituire il prodotto entro un totale di 30 giorni.

Abbiamo a che fare con un gioco da tavolo che in questa edizione base, con eventuali espansioni integrabili anche in seguito, permette di far divertire da 3 a 6 giocatori immergendoli in scenari interessanti e intriganti, dando vita a delle sessioni piene di strategia e divertimento senza età.

Il link che trovate qui di seguito vi permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto sulla piattaforma di Amazon, nella quale è presente il box descritto nell’articolo, come anche due ulteriori opzioni che includono le espansioni Città e Cavalieri e Marinai, perfette per completare al meglio la vostra esperienza da tavolo.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.