Google Meet migliora la qualità del suono e riceverà integrazioni da Duo

Come confermato in via ufficiale, Google Meet sta per migliorare ulteriormente, con degli upgrade che in questo specifico caso riguardano la qualità del suono.

Google ha comunicato che presto ci saranno modifiche per la sua nota applicazione di videochat, ovvero Google Meet, che introdurrà la funzione di separazione stereo per migliorare nettamente la qualità del suono delle nostre chiamate di lavoro o semplicemente le chiamate con parenti ed amici. I ragazzi di 9To5Google hanno trovato alcune stringhe di codice relative all’audio binaurale e la suddetta separazione stereo nell’ultima versione delle applicazioni Google Meet e Gmail.

In poche parole, la separazione stereo, significa prendere due canali audio separati e trattarli individualmente. Google Meet sarà in grado di ottenere diversi canali audio per diverse persone che parlano durante una riunione, quindi trasmetterli separatamente nell’altoparlante sinistro e destro della persona che ascolta, ovviamente ciò aiuterà le persone a capire chi sta parlando in modo molto più efficace e intuitivo. Normalmente queste app per chiamate in conferenza utilizzano solo un canale audio mono, il che fa sì che tutte le voci provengano dagli stessi altoparlanti.

Inoltre un paio di giorni fa, Google ha annunciato che unirà Google Duo con Google Meet o, più specificamente, integrerà alcune funzionalità di Google Duo in Meet. Con queste modifiche in atto, l’app di Google Meet sarà in grado di effettuare chiamate 1-to-1 come fa l’app di Google Duo, con la chiamata legata a un numero di telefono o a un account Google, e questo renderà molto più facile ed intuitivo per gli utenti amanti di questa applicazione di Google, fare le loro videochiamate nella migliore qualità e comodità possibile.

Sapevate che qualche settimana Google ha pensato bene di aggiungere nuove funzioni alla sua applicazione di messaggistica Google Meet legate all’accessibilità? Questa è sicuramente una funzionalità utile e che migliorerà senza ombra di dubbio l’applicazione e l’esperienza utente finale. Potete trovare l’articolo sul nostro sito a questo indirizzo.