Google Meet: annunciate nuove feature per l’accessibilità

Non mancano spesso molte funzionalità dei servizi di Google che si presentano con l’obiettivo di rendere la vita più facile agli utenti che fruiscono del tutto, con il colosso di Mountain View che infatti in vari casi si preoccupa di cambiare le carte in tavola e di preparare dei miglioramenti in tal senso.

Abbiamo questa volta nello specifico a che fare con la piattaforma di Google Meet, che come annunciato in via ufficiale dal colosso è pronta a presentarsi con una feature a dir poco utile, la quale permetterà infatti di fissare molteplici video nello stesso momento. Fino a tre oggetti, dalle presentazioni alle schede dei partecipanti, potranno quindi venire messe in evidenza, una feature particolarmente utile per gli utenti con disabilità che potrebbero quindi avere difficoltà nell’ascolto, necessitando di una traduzione simultanea, con moltissime altre applicazioni possibili per varie possibilità.

Il tutto potrà risultare utile per tutti gli utenti che utilizzano Meet per delle presentazioni quindi, recandosi semplicemente nella parte in basso a destra, nel pannello degli utenti, e scegliendo di fissare in alto un partecipante o una presentazione che sta venendo attualmente sfruttata nel corso dell’evento a cui si prende parte. Uno specifico messaggio comparirà nel caso in cui si raggiungerò il massimo di utenti fissati nella propria chiamata di Meet.

Si è parlato poi anche di una novità non indifferente, ovvero la possibilità di introdurre l’alt-text alle immagini per gli utenti che usano dei lettori dello schermo, i quali avranno quindi modo di scoprire al volo di che si tratta pur non potendo guardare il proprio dispositivo e quindi la relativa immagine di cui si parla. L’ultima feature legata all’accessibilità riguarda le descrizione audio per alcuni contenuti YouTube Originals, che diventeranno di conseguenza ancora maggiormente accessibili.