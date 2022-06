Gmail si aggiorna con una nuova interfaccia più completa

Dal lancio iniziale all’inizio di quest’anno, la nuova interfaccia e-mail è stata disponibile per gli utenti di Gmail su base opt-in, ma ora per un ampio gruppo di titolari di account (esclusi i clienti di Google Workspace Essentials) verrà implementato il nuovo design automaticamente. In previsione di lamentele generali da parte del pubblico che usufruisce del servizio, Google consentirà alle persone di tornare al vecchio design per il momento, ma l’ambizione è chiaramente di spostare tutti gli utenti all’interfaccia utente aggiornata abbastanza presto.

Ecco la nuova interfaccia di Gmail, completa di barra laterale per passare dalla posta in arrivo alle altre app di Google.

Annunciata all’inizio di febbraio, la nuova interfaccia di Gmail è progettata per riunire tutti i servizi di comunicazione di Google in un unico posto, riducendo così al minimo la necessità di passare da una scheda all’altra quando si si fa uso dei servizi offerti dall’azienda. Con il nuovo sistema, un pannello sul lato sinistro del client di posta elettronica consente agli utenti di navigare rapidamente tra Gmail, Chat, Spaces e Meet e seconda dei servizi disponibili nell’ambito dei rispettivi piani di Google Workspace, gli utenti possono selezionare quali di queste app desiderano visualizzare.

Ecco le parole di Google a riguardo:

Se abilitato, il nuovo menu di navigazione ti consente di passare facilmente dalla posta in arrivo a conversazioni importanti e partecipare a riunioni senza dover passare da una scheda all’altra o aprire una nuova finestra. Ci auguriamo che questa nuova esperienza ti renda più facile rimanere aggiornato su ciò che è importante e portare a termine il lavoro più velocemente in un’unica posizione mirata

L’azienda è anche desiderosa di far sapere che è stato utilizzato il linguaggio di progettazione Material You che è alla base della nuova interfaccia, che si dice fornisca un “aspetto fresco” attraverso le varie applicazioni interconnesse. L’estetica è caratterizzata da una palette di colori tenui e dai bordi arrotondati, in linea con la direzione presa da Google per l’interfaccia utente di Android.