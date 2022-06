Clerks 3: il trailer del nuovo film di Kevin Smith uscirà il 6 luglio

Kevin Smith ha annunciato attraverso Twitter che il trailer di Clerks 3 sarà disponibile online il 6 luglio, ed è stato lo stesso regista ad annunciarlo attraverso un video in cui ha parlato anche del tour di proiezione del lungometraggio che partirà a settembre.

Qui sotto trovate il video con l’annuncio fatto da Kevin Smith.

ONE WEEK FROM TODAY!

The CLERKS III trailer drops Next Wednesday! Get your first look at the return of Dante, Randal, Elias, Becky, Jay and Bob, and score your tickets for the first 19 cities we’ll be touring in September (with the second wave of dates announced at @Comic_Con)! pic.twitter.com/bh264cwjzN

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) June 29, 2022