Bastard!! – L’oscuro dio distruttore, nuovo trailer per l’anime da oggi su Netflix

Su Netflix arriva oggi Bastard!! – L’oscuro dio distruttore, serie anime high fantasy tratta dall’omonimo manga di Kazushi Hagiwara: ecco un nuovo trailer ufficiale, un “mood teaser” per far comprendere al pubblico i temi e i toni della serie.

L’anime è stato realizzato da Takaharu Ozaki presso Liden Films, e vanta le voci di Kisho Taniyama, Tomori Kusunoki, Hiroki Yasumoto e Yoko Hikasa per i quattro personaggi principali dell’inizio della storia, ovvero Dark Schneider, Tia Nort Yoko, Gara e Arshes Nei.

Questa la sinossi ufficiale:

A quattrocento anni dalla caduta della civiltà moderna, il mondo è dominato da un caos di spade e magia. Sotto la guida degli onnipotenti quattro re, l’Armata Ribelle delle Tenebre continua a espandere il suo potere nel tentativo di controllare il mondo cercando di far risorgere il dio della distruzione Anthrasax.

Il regno di Meta-Likana al centro del Continente è attaccato dal mago al comando dell’Armata e per salvarlo Tiara Nort Yoko (la figlia del gran sacerdote) deve decidere se far risorgere l’antico grande mago che una volta voleva governare il mondo, ma che ora è imprigionato nel corpo della sua amica d’infanzia Rusie Renren. Solo il bacio di una vergine potrà sciogliere l’incantesimo. Con la minaccia di un pericolo imminente, Yoko sfiora le labbra di Rusie con le sue e in quel momento un’energia oscura e potente si diffonde nell’aria. Torna così in vita il leggendario mago Dark Schneider, il personaggio più potente, sfrenato e affascinante di tutti!

