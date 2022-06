ARM lancerà una scheda video mobile con supporto al Ray Tracing hardware

Sono ormai anni che ARM rifornisce il mercato mobile con le proprie schede video, e la compagnia ha deciso con la sua esperienza di fare un grosso passo in avanti, proponendo infatti un nuovo hardware che potenzialmente potrebbe risultare davvero rivoluzionario. Si parla nello specifico della scheda nota come Immortaliss-G715, la quale si presenterà con la possibilità di garantire il Ray Tracing nativo su piattaforme mobile, tecnologia che permette ormai da anni su PC e di recente anche su console di offrire dei riflessi e delle luci particolarmente immersivi e di qualità, vista l’elaborazione in tempo reale.

Non tutti i giochi presentano un supporto di questo tipo, ma sono sempre di più gli sviluppatori che lavorano ai loro titoli al fine di aggiornare loro, o rilasciarli, permettendogli di offrire il supporto a questa funzionalità, la quale tuttavia richiede una grossa potenza di calcolo e delle architetture dedicate al fine di poter funzionare correttamente senza rendere le esperienze pessime. Ovviamente, nonostante le ottime performance che questi offrono, i dispositivi mobile non sono in grado di reggere un confronto del genere, ed ecco perché in futuro potremmo vedere sempre più hardware di questo tipo, pronti a supportare il Ray Tracing nativamente con la propria potenza, e non via software.

Va detto che di sicuro il mercato mobile ci ha messo più di quello PC e console al fine di affacciarsi a questa tecnologia di nuova generazione, ma che in ogni caso nel corso dei prossimi mesi e anni potremmo vedere giunge sui cataloghi delle piattaforme dei titoli pronti a supportare il Ray Tracing, spremendo di conseguenza al massimo le schede video inserite all’interno dei dispositivi in questione.

A quanto pare la nuova GPU avrà performance il 15% migliori rispetto alla scorsa generazione, e non resterò che vedere quali saranno le sue possibilità quando questa verrà finalmente rilasciata da parte del colosso.